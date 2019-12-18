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وكالة الأنباء الفرنسية AFPالأربعاء 2019/12/18 07:01 م بتوقيت أبوظبي
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - أ ف ب
بدأ مجلس النواب الأمريكي مداولات، اليوم الأربعاء، قبل تصويت تاريخي على بندي اتهام لمساءلة الرئيس دونالد ترامب الذي سيصبح ثالث رئيس للولايات المتحدة يتعرض للمساءلة من أجل العزل.
ومن المتوقع أن تكون نتيجة التصويت على التهمتين ضد الرئيس الجمهوري متماشية مع الخطوط الحزبية في المجلس الذي يهيمن عليه الديمقراطيون.
والتصويت اليوم سيفضي إلى محاكمة ترامب، الشهر المقبل، أمام مجلس الشيوخ، وسيقوم خلالها أعضاء مجلس النواب بدور الادعاء. ويهيمن على مجلس الشيوخ الجمهوريون الذين لم يبدوا اهتماما يذكر بعزل الرئيس من منصبه.
ويتهم ديمقراطيو مجلس النواب ترامب باستغلال سلطاته بمطالبة أوكرانيا بالتحقيق مع جو بايدن النائب السابق للرئيس والأوفر حظا لنيل ترشيح الديمقراطيين في انتخابات الرئاسة عام 2020.
من جانب آخر، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض ستيفاني جريشام إن الرئيس الأمريكي "محبط" من إجراءات التحقيق بالتقصير ضده.
وأضافت جريشام في تصريح لفوكس نيوز الإخبارية: "إنه محبط، كما يتضح من الرسالة بالأمس"، في إشارة إلى خطاب مؤلف من ست صفحات أرسله ترامب إلى رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، والتي اتهم فيها معارضيه بشن حرب علنية والسعي للإطاحة بالديمقراطية.
وكتب ترامب على تويتر صباح اليوم الأربعاء، يقول: "هل تصدقون أن اليسار المتطرف سيقوم بمساءلتي اليوم؟ لا تفعلوا شيئا أيها الديمقراطيون، وأنا لم أرتكب أي مخالفة! أمر مروع".
كانت هذه تفاصيل خبر الكونجرس يستعد لجلسة "العزل" والبيت الأبيض: ترامب مُحبط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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