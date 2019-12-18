الأمن يغلق طرقا تؤدي إلى ساحات المظاهرات في بيروت

جانب من الاحتجاجات في لبنان - أرشيفية

أغلقت قوى الأمن اللبنانية، الأربعاء، بالعوائق الأسمنتية طرقا فرعية مؤدية إلى ساحات المظاهرات الرئيسية وسط بيروت، بعد تكرار أعمال شغب وصدامات.

وتأتي هذه الإجراءات في ظل انقسام سياسي حاد، وعشية موعد استشارات يجريها رئيس الجمهورية ميشال عون مع الكتل النيابية لتسمية رئيس جديد للحكومة.

وبحسب شهود عيان، فإن عوائق أسمنتية مستطيلة الشكل موضوعة منذ الصباح على مداخل عدد من الطرق الفرعية التي تؤدي إلى ساحة رياض الصلح ومحيطها.

وقال ضابط في وسط بيروت -لم يكشف عن اسمه كونه غير مخول بالحديث للإعلام- إن الهدف من هذه الإجراءات حماية ساحات المظاهرات وضمان عدم تشتّت قوات الأمن إلى مجموعات في حال تجدد الصدامات.

Advertisements

وحاول عشرات الشباب الذين قدموا سيرا على الأقدام من منطقة الخندق الغميق السبت دخول ساحة المظاهرات، قبل أن تتصدى لهم قوات الأمن التي رشقوها بالحجارة والمفرقعات النارية.



وبينما شهد وسط بيروت هدوء نسبياً ليل الثلاثاء، هاجم عشرات الشبان من مناصري حركة أمل خيماً للمعتصمين في قرية كفرمان المحاذية لمدينة النبطية جنوباً.

ويشهد لبنان منذ 17 أكتوبر/تشرين الأول مظاهرات شعبية غير مسبوقة بدأت على خلفية مطالب معيشية.

ويصر المتظاهرون على رحيل الطبقة السياسية كاملة، متهمين إياها بالفساد مع تحميلها مسؤولية تدهور الوضع الاقتصادي.



وتزيد المواجهات الأخيرة من تعقيدات الأزمة السياسية والاقتصادية التي تعصف بلبنان، بينما تواجه القوى السياسية الخميس امتحان تسمية رئيس جديد للحكومة.