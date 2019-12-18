السيسي وجونسون يتفقان على تقويض التدخلات الخارجية بليبيا

اتفق الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الأربعاء، على ضرورة العمل لتقويض التدخلات الخارجية والحد من تداعياتها السلبية على القضية الليبية.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إنه تم التوافق، خلال اتصال هاتفي بين الجانبين، على تكثيف الجهود المشتركة من أجل التوصل إلى حل سياسي شامل يحقق الاستقرار والأمن، ويكافح الجماعات الإرهابية، ويستعيد مفهوم الدولة الوطنية في ليبيا.

‎وأضاف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن "السيسي توجه بالتهنئة لرئيس الوزراء البريطاني بمناسبة الانتصار الكبير لحزب المحافظين وحصوله على الأغلبية في الانتخابات العامة في بريطانيا"، مؤكدا أن "ذلك يعكس ثقة الناخب البريطاني برؤية وقدرة جونسون على قيادة البلاد خلال المرحلة المقبلة".

ولفت إلى أن "الرئيس السيسي هنأ جونسون بمناسبة اقتراب حلول أعياد الميلاد".

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وأشاد السيسي خلال الاتصال، بـ"التطور الإيجابي الذي تشهده العلاقات الثنائية مؤخراً بين مصر وبريطانيا، خاصةً بعد قرار حكومة بريطانيا الأخير باستئناف رحلات الطيران البريطانية المباشرة إلى مطار شرم الشيخ".

وأعرب في هذا الصدد عن التطلع لأنْ تشهد الفترة المقبلة مزيدا من تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، ومواصلة تفعيل أطر التعاون في مختلف المجالات، خاصةً الاقتصادية والسياسية والأمنية والسياحية، فضلاً عن التشاور والتنسيق السياسي حول القضايا الإقليمية والدولية.

من جانبه، عبر رئيس الوزراء البريطاني عن شكره وامتنانه إلى الرئيس السيسي على التهنئة، مؤكداً حرصه على تعزيز التواصل معه لاستمرار التشاور والتنسيق إزاء مختلف الملفات ذات الاهتمام المشترك.

وشدد على عزم بلاده على الارتقاء بالعلاقات الثنائية مع مصر على جميع الأصعدة، لا سيما في ظل الدور الذي تقوم به مصر لدعم وترسيخ السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وأضاف أن "الاتصال شهد التباحث حول مجمل موضوعات العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل دعمهما على كل المستويات".

وتطرق اللقاء إلى تطورات عدد من أهم القضايا الإقليمية، وعلى رأسها الأوضاع في ليبيا.