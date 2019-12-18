ترامب يؤكد أنه لم يرتكب "أي خطأ" قبيل تصويت مجلس النواب على عزله

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الرئيس الأميركي دونالد ترامب أصر الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء على أنه لم يرتكب "أي خطأ" في تغريدات قبل ساعات من عقد مجلس النواب جلسة تصويت قد يصبح بعدها ثالث رئيس أميركي يتم عزله في تاريخ الولايات المتحدة. وقال الرئيس على تويتر "هل يمكنكم تصديق أنه سيتم عزلي اليوم من قبل اليسار الراديكالي، الديموقراطيون الذين لا يقومون بشيء، بينما لم أرتكب أي خطأ! إنه أمر فظيع".

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