عدن - ياسمين عبد الله التهامي - حقوق الانسان العراقية: التظاهر حق مكفول للجميع

الأربعاء 18 ديسمبر 2019

أعلنت لجنة حقوق الإنسان العراقية، في نبأ عاجل، اليوم الاربعاء، عن لقائها بخلية الأزمة لمناقشة ملفي اغتيال الناشطين والمتظاهرين.



وأشارت لجنة حقوق الإنسان العراقية، وفق لقناة العربية نيوز الاخبارية، إلى أن حق التظاهر مكفول للجميع وضرورة.

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ومن جانبه، كشف وزير الداخلية العراقي، عن اعتقال 8 أشخاص بينهم امرأة على صلة بجريمتي الخلاني وساحة الوثبة.

وفي وقت سابق من اليوم، ذكرت المفوضية العليا المستقلة لحقوق الانسان في العراق، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد القتلى منذ بدء الاحتجاجات في أوائل أكتوبر الي 475 قتيلًا على الاقل، فيما أسفرت الاشتباكات بين قوات الأمن والمتظاهرين عن إصابة نحو 27 ألف شخص.

ومن جهة أخرى، أطلق مجلس القضاء الأعلى، الأربعاء، سراح أكثر من 2700 موقوف من المتظاهرين، فيما اوضح المركز، أن الهيئات التحقيقية المكلفة بنظر قضايا التظاهرات، وفق وكالة الانباء العراقية.

كما لفت إلى أنه جاري التحقيق مع "نحو 107 موقوفين عن الجرائم المنسوبة لهم ‏وفق القانون".‏