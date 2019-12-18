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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - نواب أوروبيون: تركيا تنتهك القرارات الدولية وقوانين البحار
الأربعاء 18 ديسمبر 2019
قال نواب أوروبيون، اليوم الأربعاء، في نبأ عاجل نقلته فضائية "العربية"، إن تركيا تنتهك القرارات الدولية وقوانين البحار.
ويناقش البرلمان الأوروبي، تداعيات مذكرة التفاهم بين أنقرة وحكومة الوفاق، وأن اتفاقية التعاون بين أنقرة وحكومة الوفاق انتهاك لقوانين البحار.
وفي 27 نوفمبر الماضي، وقع أردوغان والسراج، مذكرتي تفاهم، تتعلقان بالتعاون الأمني والعسكري، وتحديد مناطق الصلاحية البحرية، بهدف حماية حقوق البلدين المنبثقة عن القانون الدولي.
وصدق البرلمان التركي، على مذكرة التفاهم المتعلقة بتحديد مناطق الصلاحية البحرية، في 5 ديسمبر الجاري، فيما نشرت الجريدة الرسمية للدولة التركية، المذكرة في عددها الصادر يوم 7 من الشهر ذاته.
وحول لقائه رئيس الحكومة الليبية فائز السراج، في إسطنبول، قال أردوغان إنه جرى بمشاركة وزير الدفاع خلوصي أكار، وتناول مستجدات الأوضاع في ليبيا.
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