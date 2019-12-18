- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اعتقال 8 أشخاص بينهم امرأة بالعراق والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اعتقال 8 أشخاص بينهم امرأة بالعراق
الأربعاء 18 ديسمبر 2019
أعلن وزير الداخلية العراقي ياسين الياسري، اليوم الأربعاء، اعتقال 8 أشخاص بينهم إمرأة على صلة بجريمتي الخلاني وساحة الوثبة.
وقال وزير الداخلية العراقي، إنه تم الاتفاق بين لجنة حقوق الإنسان وخلية الأزمة العراقية على تشكيل غرفة عمليات مشتركة.
وتلقت لجنة حقوق الإنسان العراقية، اليوم الأربعاء، خلية الأزمة لمناقشة ملفي اغتيال الناشطين والخطف، وأضافت: بحق التظاهر مكفول للجميع وضرورة.
وتقدم عادل عبد المهدي رئيس الحكومة العراقية السابق، باستقالته إثر الاحتجاجات التي يشهدها العراق في 30 نوفمبر الماضي، مع بقائه في منصبه لتصريف الاعمال لحين تشكيل الحكومة الجديدة.
ويشهد العراق منذ مطلع أكتوبر الماضي، احتجاجات عارمة في كافة المناطق، للمطالبة بإسقاط الحكومة الثلاثة، وإجراء إصلاحات اقتصادية عاجلة لتدارك الأزمة الاقتصادية التي طالت البلد النفطي، وحل أزمة البطالة.
كانت هذه تفاصيل خبر اعتقال 8 أشخاص بينهم امرأة بالعراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.