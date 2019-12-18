"أبو العينين" يدعو لإجتماع بين الشركات الصينية والمصرية لزيادة التجارة والاستثمار.. صور

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 18 ديسمبر 2019

الخليج 365

استقبل رجل الصناعة المصري محمد أبو العينين رئيس مجلس الأعمال المصري – الأوروبي أمس الثلاثاء فى منزله، السيد لياو لي تشانج السفير الصيني بالقاهرة، وشياو جيون تشنج الوزير المفوض الصيني، ومستشاري السفارة الصينية، و ليو أي مين رئيس شركة «تيدا» العاملة بالمنطقة الصناعية الصينية شمال غرب السويس، وبحضور د. محمود كارم سفير مصر السابق لدي الاتحاد الأوروبي .



وأكد السفير الصيني بالقاهرة خلال مأدبة العشاء التي أقامها أبو العينين فى منزله حرص بلاده على العلاقات المصرية – الصينية، والتي تشهد إزدهارا ونموا كبيرا منذ 2014، وحرص الشركات الصينية على الاستثمار فى مصر، والاستفادة مما تشهده مصر من تحسن كبير فى مناخ الاستثمار، كاشفًا رغبة العديد من الشركات الصينية فى زيادة استثماراتها فى مصر .

وأشاد «لياو لي تشانج» السفير الصيني بالقاهرة بمناخ الاستثمار فى مصر تحت قيادة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وما يوليه للملف الاقتصادي وجذب للاستثمارات من أهمية كبيرة، مؤكدا أن مصر «رمانة الميزان» للاستثمارات الصينية فى الشرق الأوسط وأفريقيا، وأن الصين حريصة على زيادة التعاون مع مصر وأفريقيا لتنمية الصناعات .

فيما أكد رجل الصناعة المصري محمد أبو العينين رئيس مجلس الأعمال المصري – الأوروبي أن الفرص الاستثمارية للشركات الصينية والعالمية فى مصر تشهد مناخًا واعًدا، خاصة مع ما تشهده العلاقات المصرية – الصينية من عمق وقوة على كافة المستويات، فالعلاقة القوية بين الرئيس المصري السيسي ونظيره الصيني شي جين بينغ أعطت دفعة قوية للتعاون بين البلدين خاصة فى الملف الاقتصادي، حيث تضاعفت حجم الاستثمارات الصينية فى مصر خلال الـ 5 سنوات الماضية لتصل إلى 7 مليارات دولار سنويًا، و1660 شركة صينية تعمل فى قطاعات الاقتصاد المصري برأس مال 1.1 مليار دولار .

وطالب أبو العينين الشركات الصينية بتعزيز استثماراتها فى مصر والاستفادة من الحوافز التي تتيحها اتفاقيات الشراكة المصرية مع دول أوروبا وأفريقيا والدول العربية وأمريكا اللاتينية . وأشاد أبو العينين بتجربتي المدن الصناعية الصينية المتخصصة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، واقتداء مصر بالتجربة الصينية في تلك المجالات . مؤكدا أن الاستثمارات الصينية تعمل على نقل التكنولوجيا وتأهيل العمالة وتخلق قيمة مضافة للاقتصاد المصري .

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ودعي أبو العينين الشركات المصرية للاستفادة من خبرات الشركات الصينية وتكثيف التعاون فى المرحلة المقبلة، مشيرا إلى أن القطاع الخاص المصري حريص للغاية على التعاون مع الشركات الصينية، كما دعي رئيس مجلس الأعمال المصري – الأوروبي إلى عقد اجتماع بحضور ممثلي الشركات «الصينية الكبري – والمصرية الخاصة» من أجل زيادة التعاون والتجارة والاستثمارات بين الجانبين فى شتي المجالات الاقتصادية .

وأوضح أبو العينين أن الرئيس المصري السيسي فى جميع جولاته الخارجية يحرص على لقاء رؤساء كبريات الشركات العالمية لدعم الاستثمار فى مصر، وكشف ما انجزته مصر من تقدم كبير فى مناخ الاستثمار، بالإضافة إلى حرصه على أن تلحق مصر بالثورة الصناعية الرابعة، ثورة المستقبل والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والروبوت، وكذلك نقل تكنولوجيا وشبكات الـ «جي 5» حيث يهدف الرئيس لتحويل مصر مركزا عالميا مؤثرا فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات .

وأشار رئيس مجلس الأعمال المصري – الأوروبي أن الرئيس المصري السيسي خلال الفترة الماضية قدم كل الدعم للملف الاقتصادي المصري، وتغيير مناخ الاستثمار فى مصر من وجود قانون جديد للاستثمار و تسهيل مناخ الاستثمار الصناعي وإطلاق 2020 عامًا للصناعة ، حتي أصبحت مصر أسرع الاقتصاديات نموا على مستوي العالم، كما قامت الحكومة بدعم وتشجيع الشركات والمصانع المتعثرة للعودة مرة أخري للسوق بشكل قوي .

فيما قال ليو أي مين رئيس شركة «تيدا» العاملة بالمنطقة الصناعية الصينية شمال غرب السويس، أن مصر تمتلك مقومات استثمارية تنافسية، وأن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس واعدة، والمنطقة الصناعية الصينية ستحول مصر لمركز لوجيستي لتصدير المنتجات الصناعية الصينية لأفريقيا والشرق الاوسط، حيث استطاعت شركة تيدا جذب العديد من المشروعات الاستثمارية الضخمة للمنطقة الصناعية، كذلك فإن كبريات الشركات الصينية تأمل فى الاستثمار فى مصر بعد نجاح شركنا