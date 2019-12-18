علمت "​الخليج 365​" أنه "بعد انتهاء عقد الشركة المشغلة للمعلوماتية IDS في ​الضمان الاجتماعي​ بتاريخ 18-3-2019، وبعد أن تلكأ الضمان بتسديد مستحقات الشركة المذكورة، وبعد عدم قيامه بتلزيم شركة جديدة او تمديد عقد IDS، أبلغ رئيس الشركة سحب موظفيه من الضمان ابتداءً من يوم غد".

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كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: الشركة المشغلة للمعلوماتية بالضمان ستسحب موظفيها غدا بعد عدم تسديد مستحقاتها منذ أشهر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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