مصادر النشرة: الوطني الحر يعتبر أن الإستشارات يجب أن تحصل في موعدها

أكدت مصادر مطلعة، عبر "النشرة"، أن "​التيار الوطني الحر​" يعتبر أن الإستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس ​الحكومة​ المكلف يجب أن تحصل في موعدها، إذ لم يعد من الممكن الإستمرار في التأجيل في ظل الظروف التي تمر بها البلاد، بغض النظر عن نتيجة الإستشارات.

وحول الاسم الذي قد يذهب إليه تكتل "​لبنان القوي​"، أوضحت المصادر نفسها أن الأمر متروك إلى اللحظات الأخيرة، مشيرة إلى أن الإعلان عنه قد يكون قبل دقائق من موعد لقاء الكتلة ب​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​.

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