محكمة التمييز قررت إبقاء عامر الفاخوري موقوفا

صادقت ​محكمة التمييز العسكرية​ برئاسة القاضي ​طاني لطوف​، على قرار قاضي التحقيق العسكري نجاة أبو شقرا، القاضي برد طلب تخلية الموقوف العميل ​عامر الفاخوري​، المتهم بالعمالة مع ​إسرائيل​ واعتقال لبنانيين وتعذيبهم في سجن ​الخيام​. وقررت إبقاءه موقوفا، وذلك بعدما استأنف فريق الدفاع عن الفاخوري قرار رد تخلية سبيله.

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