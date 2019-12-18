التقى المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان السفير البريطاني في لبنان كريس رامبلنغ في زيارة جرى في خلالها عرض للأوضاع العامة.
كانت هذه تفاصيل خبر اللواء عثمان التقى سفير بريطانيا وعرض معه الاوضاع العامة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.