قبلان ودريان: لنبذ الخلافات ومحاربة كل دعوة مشبوهة تثير النعرات الطائفية والمذهبية

تلقى رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى الإمام الشيخ عبد الامير قبلان اتصالا هاتفياً من مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان جرى خلاله التداول في تطورات الاوضاع العامة في لبنان.
وشدد كل من قبلان ودريان على "ضرورة بذل الجهود لتعزيز الحوار والتشاور بين مختلف المكونات الوطنية وترسيخ العيش المشترك بين اللبنانيين والتصدي بقوة للفتن التي ينسجها اعداء لبنان"، مطالبين الجميع بـ"نبذ الخلافات وادانة و محاربة كل دعوة مشبوهة تثير النعرات الطائفية والمذهبية".
واكدا ان "حفظ الوحدة الاسلامية واجب ديني على المسلمين ولاسيما في لبنان اذ تمتن مداميك الوحدة الوطنية التي نريدها محصنة بتعاون اللبنانيين وتفاهمهم على تجاوز الصعوبات وتذليل العقبات التي تعترض مسيرتنا الوطنية".
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