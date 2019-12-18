ريفي للحريري: لاتخاذ الموقف المنسجم مع إرادة الشعب رفضا لاستنساخ حكومة الوصاية والفشل

ركّز الوزير السابق ​أشرف ريفي​، على "أنّنا نتوجّه إلى رئيس حكومة تصريف الأعمال ​سعد الحريري​ في هذه اللحظة المفصليّة كي يتّخذ الموقف المنسجم مع إرادة ​الشعب اللبناني​، رفضًا لاستنساخ حكومة الوصاية والفشل و​الفساد​".

وأكّد في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، أنّ "اللبنانيين ينتظرون قرارات شجاعة، يريدون حكومة لا وصاية عليها، حكومة نظيفة تنقذ الوطن، قبل فوات الأوان".