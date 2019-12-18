ركّز الوزير السابق أشرف ريفي، على "أنّنا نتوجّه إلى رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري في هذه اللحظة المفصليّة كي يتّخذ الموقف المنسجم مع إرادة الشعب اللبناني، رفضًا لاستنساخ حكومة الوصاية والفشل والفساد".
وأكّد في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، أنّ "اللبنانيين ينتظرون قرارات شجاعة، يريدون حكومة لا وصاية عليها، حكومة نظيفة تنقذ الوطن، قبل فوات الأوان".
كانت هذه تفاصيل خبر ريفي للحريري: لاتخاذ الموقف المنسجم مع إرادة الشعب رفضا لاستنساخ حكومة الوصاية والفشل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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