أكدت مصادر نيابية في كتلة "المستقبل"، لـ"النشرة"، أن أعضاء الكتلة لم يتبلغوا بأي موقف جديد، بالنسبة إلى الإستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس ​الحكومة​ المكلفة المقررة يوم غد الخميس، مشيرة إلى المشهد سيتضح في ​الساعات​ المقبلة بناء على ما سيقرره رئيس حكومة ​تصريف الأعمال​ ​سعد الحريري​.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصادر نيابية في "المستقبل" للنشرة: لم نتبلغ بأي جديد حول الإستشارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.