الجيش: طائرتا استطلاع إسرائيليتان خرقتا الأجواء اللبنانية أمس

أعلنت قيادة ​الجيش اللبناني​ - ​مديرية التوجيه​، أنّ "طائرة استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي خرقت بتاريخ 17 كانون الأول 2019 الساعة 8:00، الأجواء اللبنانية من فوق ​بلدة رميش​، ونفّذت طيرانًا دائريًّا فوق مناطق ​الجنوب​، من ثمّ غادرت الأجواء عند الساعة 19:05 من فوق بلدة ​الناقورة​".

وذكرت في بيان، أنّ "عند الساعة 22:15، خرقت طائرة عدوّة مماثلة الأجواء اللبنانية من فوق بلدة ​كفركلا​، ونفّذت طيرانًا دائريًّا فوق الجنوب، من ثمّ غادرت الأجواء عند الساعة 22:30 من فوق البلدة المذكورة".