مصادر القوات للنشرة: موقفنا بموضوع الاستشارات حتى الآن هو ما صدر فجر الاثنين

أكدت مصادر مطلعة في حزب "القوات اللبنانية"، لـ"النشرة"، أن كل ما يتم تداوله حول موقف تكتل "​الجمهورية​ اللبنانية" بالنسبة إلى الإستشارات النيابية الملزمة لا يخرج عن سياق التضليل والأكاذيب، مشيرة إلى أن هذا الواقع لا ينفصل عن المناخات الموجودة في البلاد.

وشددت المصادر نفسها على أن موقف التكتل تعبر عنه البيانات الرسمية التي تصدر عن الحزب، وحتى الآن الموقف الرسمي هو ما صدر فجر الاثنين، أي المشاركة في الإستشارات من دون تسمية أي شخصية ل​رئاسة الحكومة​، وربطها موضوع الثقة بطبيعة الحكومة أي شكلها.

وأوضحت المصادر أن هذا هو الموقف الرسمي إلا إذا طرأ أي مستجد، لا سيما أن الإجتماعات مفتوحة، مشددة على أن التأليف هو جوهر الخلاف القائم في البلد في المرحلة الراهنة، والحزب لا يزال عند موقفه لناحية تشكيل حكومة إختصاصيين مستقلين.

