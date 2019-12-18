الاب مبارك: المطلوب ثورة سلمية ولكن بالمعنى الصحيح للكلام

أكد الاب كميل مبارك أن "الفساد السياسي، ليس بالجديد ولا ابن اليوم ولا الامس بل عمره عشرات السنوات، الذي استحكم بالبلد والمطلوب أن يتم تغييره بثورة ولكن سلمية بالمعنى الصحيح للكلام من دون ان يكون هناك خلف هذه الثورة اجندات أخرى التي هدفها استغلال الغاز الذي تم اكتشافه في البحر اللبناني أي البلوك 9، توطين الفلسطنيين من أجل إراحة اسرائيل منهم، توطين النازحين السوريين بالاضافة إلى اضعاف "حزب الله".
وفي حديث تلفزيوني، لفت الاب مبارك إلى ان "الصراع المذهبي قائم في البلاد وفي العراق وسوريا وايران بين السني والشيعي وعندما تم تسريب الفيديو المسيء منذ يومين كان هناك ردة فعل كبيرة جدا ولكن خاطئة"، مشيراً إلى أن "الكنسية ترى ما يجري أن هناك ضيفة مادية رهيبة لهذا السبب حرى تعميم مثلا على القطاع التربوي شبه رسمي بعدم مطالبة أي احد بالمصاريف".
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