شرطة مجلس النواب نفت ما اورده عضو بلدية طرابلس حول اعتقالها عددا من الشبان

نفت قيادة شرطة ​مجلس النواب​ ما اورده الناشط عضو مجلس ​بلدية طرابلس​ شادي نشابة في اطلالته الإعلامية على احدى القنوات التلفزيونية والتي زعم فيها ان شرطة المجلس تعتقل عدداً من الشبان، مؤكدة ان "كل ما ورد على لسان نشابة غير صحيح و​الشرطة​ ليست ضابطة عدلية ولا تقوم بأية ​توقيفات​ وجل مهامها حفظ ​الأمن​ في مقر المجلس حصراً".

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