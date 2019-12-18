مخابرات الجيش أوقفت مطلق النار على عناصرها في الهرمل

أوقفت قوة من مخابرات الجيش، في عملية نوعية في الهرمل المدعو ا.ع. الذي كان اطلق النار سابقا باتجاه عناصر من المديرية في محلة جسر العاصي واصاب ثلاثة منهم، وفر.
وتم اقتياد ا.ع الى فرع المخابرات في البقاع للتحقيق معه تمهيدا لتسليمه الى القضاء المختص لإجراء المقتضى القانوني.
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