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مخابرات الجيش أوقفت مطلق النار على عناصرها في الهرمل

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أوقفت قوة من ​مخابرات الجيش​، في عملية نوعية في ​الهرمل​ المدعو ا.ع. الذي كان اطلق النار سابقا باتجاه عناصر من المديرية في محلة جسر العاصي واصاب ثلاثة منهم، وفر.

وتم اقتياد ا.ع الى فرع المخابرات في ​البقاع​ للتحقيق معه تمهيدا لتسليمه الى ​القضاء​ المختص لإجراء المقتضى القانوني.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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