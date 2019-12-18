مخابرات الجيش أوقفت مطلق النار على عناصرها في الهرمل

أوقفت قوة من ​مخابرات الجيش​، في عملية نوعية في ​الهرمل​ المدعو ا.ع. الذي كان اطلق النار سابقا باتجاه عناصر من المديرية في محلة جسر العاصي واصاب ثلاثة منهم، وفر.

وتم اقتياد ا.ع الى فرع المخابرات في ​البقاع​ للتحقيق معه تمهيدا لتسليمه الى ​القضاء​ المختص لإجراء المقتضى القانوني.