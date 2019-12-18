محكمة التمييز العسكرية اخلت سبيل زياد العجوز بكفالة مالية

صادقت محكمة التمييز العسكرية برئاسة القاضي صقر صقر، على القرار الذي اتخذته المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد حسين عبد الله، والقاضي بتخلية رئيس "حركة الناصريين الأحرار" زياد العجوز، مقابل كفالة مالية قدرها ثلاثة ملايين ليرة لبنانية، وردت بذلك الاستئناف المقدم من مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية الذي طلب فيه إبقاءه موقوفا.
ومن المقرر أن يطلق العجوز صباح غد الخميس، بعد إعادة الملف إلى المحكمة العسكرية الدائمة ودفع قيمة الكفالة المالية.
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