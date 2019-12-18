روحاني التقى محمد: الكثير من مشاكل المسلمين سببها التدخلات الأميركية

أكّد الرئيس ال​إيران​ي ​حسن روحاني​، أنّ "المسلمين يشكّلون أسرة واحدة وعليهم أن يشعروا بالمسؤوليّة تجاه بعضهم البعض"، مركّزًا على أنّ "الكثير من مشاكل المسلمين سببها التدخلات الأميركية، بما فيها الحظر المفروض على إيران".

ولفت خلال لقائه رئيس الوزراء الماليزي ​مهاتير محمد​، في إطار زيارته إلى كوالالمبور لحضور القمة الإسلامية، إلى أنّ "إيران تعرّضت خلال العامين الماضيين إلى حظر أحادي وجائر، وهذا الحظر الأميركي على ​ايران​ تمّ تنفيذه في ما يتعارض مع القرار الأممي 2231، وانسحبت ​الولايات المتحدة الأميركية​ من ​الاتفاق النووي​ من دون أي مبرّر".

وشدّد روحاني على أنّ "أميركا فشلت في ممارسة الحظر ضدّ بلادنا بسبب مقاومة الشعب الإيراني"، مبيّنًا أنّ "خلال الأشهر الخمسة الماضية، تمكنّا رغم الضغوط الأميركية القصوى من تحسين وضعنا الاقتصادي".