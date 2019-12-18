الداخلية الايرانية: تاكيد أهلية 91 بالمائة من المترشحين للانتخابات البرلمانية

اعلن وزير الداخلية الايراني عبدالرضا رحماني فضلي "تاكيد اللجان التنفيذية للانتخابات اهلية اكثر من 91 بالمئة من المترشحين للانتخابات البرلمانية القادمة في البلاد"، مشيراً إلى "انتهاء الفترة القانونية للبت في اهلية المترشحين من قبل اللجان التنفيذية وقال، انه من اجمالي 16 الفا و 33 مترشحا لانتخابات ​الدورة​ الـ 11 ل​مجلس الشورى​ الاسلامي، اعلن 848 منهم انسحابهم ليتم البت في اهلية 15 الفا و 185 مترشحا وبالتالي جرى تاكيد اهلية 91.2 بالمئة منهم في اللجان التنفيذية وتم اطلاع لجان المراقبة بذلك".

واوضح ان "اللجان التنفيذية قامت خلال الفترة القانونية المحددة بـ 10 ايام بدراسة اهلية المترشحين عبر الاستعلام من المراجع المعنية الاربعة وبناء على المعايير القانونية المرعية".