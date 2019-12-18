"الشاباك" الإسرائيلي يعلن اعتقال 50 ناشطا في الجبهة الشعبية

أعلن جهاز ​الأمن العام​ الإسرائيلي "​الشاباك​" عن "اعتقال 50 شخصا في ​الضفة الغربية​ هم جزء من بنى إرهابية واسعة ومنظمة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"، مشيراً إلى أن "هذه المجموعة التي اعتقلت مؤخرا، نفذت عملية تفجير في عين بوبين وأطلقت النار على أهداف إسرائيلية، وخططت لتنفيذ عمليات إرهابية كبيرة في وقت قريب"، لافتاً إلى أن "​قوات الأمن​ ضبطت في حوزت عناصر المجموعة وسائل قتالية عدة".

وأشار إلى أن "​القوات الإسرائيلية​ داهمت عددا من المنازل في ​رام الله​ واعتقلت العشرات"، لافتاً إلى أن "قائد هذه الشبكة تم اعتقاله قبل حوالى ثلاثة أشهر في رام الله أثناء قيادته ​سيارة​ في وسط المدينة".