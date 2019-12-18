خارجية إيران: بلادنا وضعت سياساتها على أسس حسن الجوار وعدم التدخل بشؤون دول المنطقة

أكّد المتحدّث باسم وزارة الخارجية ال​إيران​ية ​عباس موسوي​، أنّ "إيران وَضعت سياساتها على أُسس حسن الجوار، وسعت إلى جانب عدم التدخّل في شؤون دول المنطقة أن تدعم هذه البلدان".

ولفت في كلمة به خلال مراسم إحياء "أسبوع البحث" في جامعة أهل البيت في ​طهران​، إلى "أنّنا لطالما تابعنا هذه السياسة مع الدول الستّ الأعضاء في مجلس تعاون ​الخليج الفارسي​، وأبلغناهم بأساليب عديدة أنّنا مستعدّون للتعايش السلمي معكم"، منوّهًا إلى أنّ "إيران دولة مهمّة وشاسعة، تجمعها حدود مشتركة مع 15 دولة جارة". وأوضح أنّ "هذه البلدان كافّة مهمّة بالنسبة إلينا".

وركّز موسوي على أنّ "هناك بعض الدول الجارة معنا الّتي لا تحمل هذه الرؤية وتشعر أن بقاءها قائم على إقصاء الآخرين"، مشيرًا إلى أنّ "هكذا مواقف والأسوأ من ذلك التعويل على الخارج واستجداء دعم الأجانب من أجل توفير الأمن، يشكّل للأسف واحدة من الآفات الّتي تعرّضت منطقتنا إليها في هذه الفترة".