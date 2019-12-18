السلطات التركية ألقت القبض على 6 أجانب يشتبه بأنهم كانوا أمراء ومسلحين لدى داعش

أعلنت ولاية عثمانية في ​تركيا​، أنّ "في إطار إجراءات بدأتها قيادة الدرك لمنع وقوع هجمات من قبل إرهابيّي تنظيم "داعش" خلال رأس السنة، تمّ توقيف 6 أشخاص يحملون الجنسية السورية، يشتبه بأنّهم كانوا أمراء ومسلّحين بارزين لدى التنظيم خلال فترة تواجدهم ب​سوريا​".

ولفتت في بيان، إلى أنّه "تمّت مصادرة كميّة من المعدّات الرقميّة خلال عمليّات التفتيش في أماكن إقامة المشتبهين في عثمانية".