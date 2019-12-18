أعلنت ولاية عثمانية في تركيا، أنّ "في إطار إجراءات بدأتها قيادة الدرك لمنع وقوع هجمات من قبل إرهابيّي تنظيم "داعش" خلال رأس السنة، تمّ توقيف 6 أشخاص يحملون الجنسية السورية، يشتبه بأنّهم كانوا أمراء ومسلّحين بارزين لدى التنظيم خلال فترة تواجدهم بسوريا".
ولفتت في بيان، إلى أنّه "تمّت مصادرة كميّة من المعدّات الرقميّة خلال عمليّات التفتيش في أماكن إقامة المشتبهين في عثمانية".
كانت هذه تفاصيل خبر السلطات التركية ألقت القبض على 6 أجانب يشتبه بأنهم كانوا أمراء ومسلحين لدى داعش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.