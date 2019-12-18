ظريف: واشنطن تريد استخدام آلية الزناد رغم انها ليست عضوا بالاتفاق النووي

لفت وزير الخارجية الايراني ​محمد جواد ظريف​ الى "مزاعم ​وزارة الخارجية الاميركية​ القاضية بان ​واشنطن​ يحق لها استخدام الية الزناد الذاتي وذلك نظرا الى انها كانت احد اطراف ​الاتفاق النووي​ وإن الرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​ قد الغى منذ فترة طويلة شراكة ​اميركا​ في الاتفاق النووي".

وأشار إلى أنه "لا تكتفي ​وزارة الخارجية الأميركية​ بأن تتخذ خطوة غير مسبوقة لمعاقبة أولئك الذين يسعون إلى الامتثال ل​مجلس الأمن​ التابع للأمم المتحدة بل وادعت الوزارة أن ​الولايات المتحدة​ بامكانها استخدام آلية الزناد الذاتي لأنها كانت واحدة من الشركاء والاطراف في الاتفاق النووي".