لفت وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف الى "مزاعم وزارة الخارجية الاميركية القاضية بان واشنطن يحق لها استخدام الية الزناد الذاتي وذلك نظرا الى انها كانت احد اطراف الاتفاق النووي وإن الرئيس الاميركي دونالد ترامب قد الغى منذ فترة طويلة شراكة اميركا في الاتفاق النووي".
وأشار إلى أنه "لا تكتفي وزارة الخارجية الأميركية بأن تتخذ خطوة غير مسبوقة لمعاقبة أولئك الذين يسعون إلى الامتثال لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بل وادعت الوزارة أن الولايات المتحدة بامكانها استخدام آلية الزناد الذاتي لأنها كانت واحدة من الشركاء والاطراف في الاتفاق النووي".
كانت هذه تفاصيل خبر ظريف: واشنطن تريد استخدام آلية الزناد رغم انها ليست عضوا بالاتفاق النووي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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