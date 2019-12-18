أكدت المستشارة الألمانية، ​أنجيلا ميركل​ "معارضة ​ألمانيا​ لفرض ​عقوبات​ أميركية محتملة على مشروع "السيل الشمالي-2" الخاص بنقل ​الغاز​ الروسي إلى ​أوروبا​".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ميركل: سنعارض عقوبات أميركا التي تنوي واشنطن فرضها على مشروع "السيل الشمالي-2" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.