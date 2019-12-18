شمخاني: ايران لا تستسلم ولا يمكن تهميشها

أكد امين المجلس الاعلى للامن القومي في ​ايران​ ​علي شمخاني​ أن "​اميركا​ مجرد دعاية خاوية"، مشددا على ان "ايران لا تستسلم ولا يمكن تهميشها"، مضيفا ان "​الجمهورية​ الاسلامية الايرانية لا تستسلم ولا يمكن تهميشها".

وأوضح ان "التعاون بين ايران و​روسيا​ هو التحالف الاقليمي الوحيد الذي أثمر عن نتائج كمية في مواجهة ​الارهاب​"، قائلا "ان ما طرد داعش من ​الشام​ هو التحالف الايراني الروسي"، مشيراً إلى أن "الارهاب الاقتصادي هو نوع من الارهاب الذي تقوده اميركا، وقد اثار استياء جميع الدول".