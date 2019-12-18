شمخاني: ايران لا تستسلم ولا يمكن تهميشها

أكد امين المجلس الاعلى للامن القومي في ايران علي شمخاني أن "اميركا مجرد دعاية خاوية"، مشددا على ان "ايران لا تستسلم ولا يمكن تهميشها"، مضيفا ان "الجمهورية الاسلامية الايرانية لا تستسلم ولا يمكن تهميشها".
وأوضح ان "التعاون بين ايران وروسيا هو التحالف الاقليمي الوحيد الذي أثمر عن نتائج كمية في مواجهة الارهاب"، قائلا "ان ما طرد داعش من الشام هو التحالف الايراني الروسي"، مشيراً إلى أن "الارهاب الاقتصادي هو نوع من الارهاب الذي تقوده اميركا، وقد اثار استياء جميع الدول".
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