خليل زاد في كابول وسط مساع للتوصل لاتفاق سلام









اسماء السيد - كابول: التقى الموفد الأميركي الخاص للمحادثات مع حركة طالبان الأربعاء الرئيس الأفغاني أشرف غني في كابول، وفق ما ذكر مسؤول، وسط مساع جديدة للتوصل إلى اتفاق مع الحركة المتمردة.

وناقش الموفد الأميركي زلماي خليل زاد والرئيس غني عددا من المواضيع من بينها ضرورة إطلاق النار، وفق ما أعلن المتحدث باسم غني صديق صديقي.

وقال صديقي إن "الرئيس عبر أيضا عن مخاوفه إزاء استمرار أعمال العنف التي تشنها حركة طالبان".

وأضاف أن "الرئيس شدد على أن الحكومة وشعب أفغانستان يريدان سلاما مستداما".

Advertisements

وسعى خليل زاد خلال أكثر من عام للتوصل إلى اتفاق مع طالبان يتيح خفض الوجود العسكري الأميركي في أفغانستان مقابل ضمانات أمنية من المتمردين.

وفيما أبقت الولايات المتحدة غني في صورة التطورات، إلا أن الرئيس استُبعد من المفاوضات لأن طالبان رفضت الاعتراف بسلطته.

وفي قرار مفاجئ، علق ترامب مطلع سبتمبر المفاوضات التي كانت قد بدأت عام واحد مع طالبان بينما كان الجانبان على وشك التوصل إلى اتفاق. وجاء إعلانه بعد هجوم في كابول أسفر عن سقوط 12 قتيلا بينهم جندي أميركي.

واستؤنفت المحادثات في 7 ديسمبر وسط تراجع وتيرة أعمال العنف في كابول لكن تم تعليقها بعد هجوم آخر لطالبان، وهذه المرة على قاعدة باغرام الجوية شمال كابول.

ورفضت السفارة الأميركية في كابول التعليق لكن يبدو أن المحادثات استؤنفت مجددا في الدوحة هذا الاسبوع.