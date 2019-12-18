شكرا لقرائتكم خبر عن مدير ميناء الغردقة لوفد لجنة النقل بالبرلمان: استقبلنا 51 ألف راكب فى 2019 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال اللواء سامح عبد العزيز، مدير ميناء الغردقة البحري، إن الميناء استقبلت 51 ألف راكب فى عام 2019، منهم 1363 سائحا خلال 17 رحلة، وعمالة خدمة حجاج 7010 من خلال 12 رحلة وصول وسفر، و 22208 راكب وصول وسفر، بالرغم من تراجع معدلات السياحة بشكل نسبي.
وأبدى النواب تحفظهم على دخول سيارات لتموين السفن على الرصيف، بالرغم من وجود خط تموين داخل الميناء، وأكد هشام عبد الواحد، رئيس لجنة النقل والمواصلات فى مجلس النواب، أن إنشاء محطة تموين داخل الميناء للسفن يحتاج لدراسة جدوى.
من جهته طالب الدكتور محمد على، مستشار لجنة النقل بالبرلمان، بتشغيل خط التموين فى أسرع وقت، موضحا أنه طبقا لتعليمات المنظمة العالمية للملاحة البحرية لن يتم تموين أى سفينة إلا عن طريق الميناء وبنسبة كربون منخفض فى الوقود.
وأوضح مدير ميناء الغردقة، أنه سيتم التنسيق مع شركة مصر للبترول في هذا الشأن وعمل الدراسات اللازمة.
شارك في الجولة التفقدية، برئاسة هشام عبد الواحد، رزق راغب ضيف الله، وكيل اللجنة وخالد عبد المولى، أمين سر اللجنة، وجمال آدم، وسامح السايح، نواب اللجنة، والنائب برديس عمران، والدكتور محمد علي، مستشار لجنة النقل بالبرلمان.
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