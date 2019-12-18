الوفد يعلن عن تشكيل صندوق لذوى الإعاقة بالحزب للمساعدة فى تنفيذ مشروعاتهم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس حمدى قوطة، رئيس لجنة الصناعة بحزب الوفد، إن بيت الأمة يولى اهتماما كبيرا بذوى الإعاقة، لافتا إلى أن الوفد لم ينس طوال تاريخه الأشخاص ذوى الإعاقة بل يمتلك الحزب لجنة خاصة بهم.
وأعلن قوطة أن حزب الوفد قرر تشكيل صندوق لذوى الإعاقة بحزب الوفد ليخدم الشخصيات ذوى الإعاقة فى مختلف المحافظات.
أضاف قوطة، أن الوفد قرر أن يحتفل بذوى الاحتياجات الخاصة بالتزامن مع اليوم العالمى لذوى الإعاقة فى بادرة تبلور اهتمام الوفد بشتى فئات مجتمعنا اليوم.
بدوره قال حسين السيد رئيس لجنة ذوى الإعاقة، إنه تقرر إنشاء صندوق فرعى آيضا لذوى الإعاقة بحزب الوفد بالقليوبية، وذلك لدعم كل المشروعات الخاصة بذوى الإعاقة.
وأضاف السيد، أن بعضا من ذوى الإعاقة داخل الوفد تعود إعاقتهم أثناء الدفاع عن أرض الوطن فى حرب أكتوبر وحرب الخليج.
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