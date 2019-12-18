شكرا لقرائتكم خبر عن وفد برلمانى يتفقد ميناء الغردقة البحرى..ومدير الميناء: يستوعب 700 ألف راكب سنويا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقدت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة هشام عبد الواحد، ميناء الغردقة البحرى، التابع للهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، على هامش الزيارة الميدانية التى تنظمها اللجنة بالمحافظة.

وقال اللواء سامح عبد العزيز مدير عام ميناء الغردقة البحرى، إنه تم تطوير الميناء بحيث أصحبت المساحة الأرضية للميناء 43800 متر، ويستوعب الميناء حاليا 700 ألف راكب سنويا، و50 ألف سيارة سنويًا لساحة التربتيك، و2 لنش سريع و2 سفن كروز للرصيف.

وأضاف "عبد العزيز" فى كلمته خلال لقاءه بالوفد البرلمانى من لجنة النقل بمقر الميناء، أنه يبلغ طول الرصيف 333 مترا، وعمق 10 أمتار، ويحتوى الرصيف على مجرى للخدمات لممارسة أنشطة تموين السفن، مؤكدا أن أعمال التطوير ساهمت فى زيادة الإيرادات المالية بنحو 5 ملايين جنيه.

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وشارك فى الجولة التفقدية، برئاسة هشام عبد الواحد، رزق راغب ضيف الله، وكيل اللجنة وخالد عبد المولى، أمين سر اللجنة، وجمال آدم، وسامح السايح، نواب اللجنة، والنائب برديس عمران، والدكتور محمد على، مستشار لجنة النقل بالبرلمان.