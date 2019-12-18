شكرا لقرائتكم خبر عن وفد برلمانى يتفقد التوسعات الجديدة بميناء سفاجا البحرى ..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقدت لجنة النقل والمواصلات فى مجلس النواب، برئاسة هشام عبد الواحد، التوسعات الجديدة بميناء سفاجا البحرى، التابع للهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، على هامش الزيارة الميدانية التى تنظمها اللجنة بالمحافظة.

وقال اللواء ياسر راشد، مدير ميناء سفاجا البحرى، إن مشروع توسعات الميناء ينقسم إلى قسمين، الأول رصيف رأس حجرية، بطول نحو 60 مترا، حتى الهنجر التابع لميناء أبو طرطور، والثانى تم تخصيصه من قبل محافظة البحر الأحمر، حتى منطقة الدغيشي بطول 1000 متر وعرض أكثر من 4000 متر.

وأشار إلى أن المنطقة بها بعض المساحات التى تم شراءها بمبلغ حوالي 5.5 مليون جنيه من الجهاز التنفيذى للصناعات التعدينية التابع له ميناء أبو طرطور.

وكشف راشد، أن ميناء أبو طرطور يتبع الجهاز التنفيذي للصناعات التعدينية، إلا أن إدارته الفنية تتبع هيئة موانئ البحر الأحمر، مشيرا إلى أن هناك محاولات من وزارة النقل لضمه للهيئة، ولكن المشكلات القانونية المتعلقة بالالتزامات المحملة بهذا الميناء منذ أن انشأته شركة أبو طرطور للفوسفات مثل تكلفة إنشاء خط السكة الحديد المتوقف حاليا، ومحولات الكهرباء.

وأوضح أن تكلفة قيمة القرض بنك الاستثمار القومى للميناء بلغت نحو 280 مليون جنيه، فضلا عن تكلفة إنشاء خط السكة الحديد ومنشآت أخرى، مؤكدا أن عمليات نقل خط السكة الحديد والتطوير اللازم، بالإضافة إلى سداد فوائد المديونيات يحتاج نحو نحو 14 مليار جنيه.

وشدد جمال آدم، عضو لجنة النقل، بتحديد خط تصدير الفوسفات بعد إعادة تشغيل خط السكة الحديد، الواصل بين منجم فوسفات أبو طرطور بالوادي الجديد وصولا إلى ميناء سفاجا.

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وطالب برديس عمران، عضو مجلس النواب، بسرعة إنجاز مشروع مصنع الفوسفات أبو طرطور، وإنهاء دراسات الجدوى بنقل نقل الخام المصنع من الفوسفات والأسمدة عبر السكك الحديدية، عبر الموانئ التعدينية المتخصصة بالبحر الأحمر.