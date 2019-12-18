شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الحرية المصرى: التعليم الفنى يساهم فى إعداد كوادر فنية متخصصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المستشار محمد مجدى صالح، أمين حزب الحرية المصرى بالشيخ زايد ورئيس مؤسسة مصر الوطن للتنمية، إن التعليم الفني يعد أحد أهم السبل للارتقاء بمصر ووضعها فى مصاف الدول الكبرى، مشيرا إلى ضرورة أن تعمل الحكومة على دعم التعليم الفنى والتكنولوجى لإعداد كوادر فنية متخصصة فى جميع المجالات.

وأشاد، بتنظيم منتدى شباب العالم الذى يقام سنويا تحت رعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، جلسة بعنوان "التعليم الفنى والتدريب المهنى وتطوير بيئة ريادة الأعمال"، حيث تطرقت الجلسة إلى تأثير الثورة الصناعية الرابعة على متطلبات التعليم والتدريب.

وأوضح صالح، أن نهضة الدولة عن طريق التعليم الفني تتطلب التدريب على مهارات حتمية لتأهيل الشباب لسوق العمل، منوها بأنه أمام مصر فرصة كبيرة لتحويل مصر من دولة زراعية إلى دولة صناعية وهو ما يجب الاهتمام به فى الفترة الحالية.

Advertisements

كما أشاد بتصريحات الدكتورة شروق زيدان المدير التنفيذي لبرنامج دعم وتطوير التعليم الفنى والتدريب المهني إيفاد مصر، بأن 2020 سيكون عام الصناعة بعد أن كان عام 2019 للتعليم، والتى أشارت إلى أنه سيتم التركيز على رفع المهارات للشباب في قطاعات حيوية بالتعليم الفني، حيث تكون البداية من طالب التعليم الفنى والتدريب المهنى.