9 يناير.. آخر موعد لتقنين أوضاع المخالفين بمدينة دهب

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء- رضا السيد:

أعلن اللواء صبري وزيري، رئيس مدينة دهب، اليوم الأربعاء، أن آخر موعد لتقديم واستكمال ملفات تقنين الأوضاع، طبقا للقانون رقم 48 لسنة 2017، يوم 9 يناير المقبل.

وأهاب رئيس المدينة بالمواطنين، الذين تنطبق عليهم شروط التقنين، بسرعة التقديم، واستكمال الملفات قبل الموعد، مؤكدًا أنه سيجري استبعاد الملفات غير المستوفاة، لكون أصحابها غير جادين في التقنين.

وأوضح رئيس المدينة، أنه جرى التصديق على 5 عقود لحالات التقنين، من قبل جهاز تنمية سيناء، وجاري التصديق على 14 آخرين.