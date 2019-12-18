محافظ جنوب سيناء: لجنة لتقييم أداء القيادات.. وحفل لتكريم عمال النظافة

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء- رضا السيد:

قال اللواء خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، اليوم الأربعاء، إنه يجرى تكريم كافة القيادات المتميزة بالمحافظة، ويُحَاسب المخطئ، ولا مكان لموظف متقاعس بالمحافظة.

وطالب المحافظ، بتشكيل لجنة خلال 10 أيام، برئاسة السكرتير العام، والموارد البشرية، والشئون القانونية، لتقييم القيادات التنفيذية بالمحافظة، ومتابعة أنشطتهم على أرض الواقع.

جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ، بعدد من القيادات التنفيذية، ورؤساء المدن، ومديري الإدارات، والمديريات، بالديوان العام، لمتابعة الخطة الاستثمارية للمحافظة.

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وقدم فوده، الشكر للجهات المتعاونة مع المحافظة، والتي ساهمت في إنجاح فعاليات منتدى شباب العالم 2019، وخص بالشكر عمال النظافة، بمدينة شرم الشيخ، لدورهم البارز في ظهور المدينة بشكل جمالي وراقي أمام الزوار.

وأكد المحافظ، أنه سيجرى تكريم عمال النظافة، مساء اليوم ماديًا ومعنويًا، خلال حفل فني، يقام خصيصا لهم بالسوق التجاري القديم.

وأعلن المحافظ، أنه جاري تجهيز مكافأة مالية، مقدمة من وزارة المالية، للمتميزين بكافة مدن وقطاعات المحافظة.