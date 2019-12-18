البولنديون يتظاهرون ضد خطط حكومية لفرض ضوابط على القضاة

محمد اسماعيل - القاهرة - وارسو- (د ب أ):

يتأهب البولنديون للنزول إلى الشوارع، الأربعاء، للتظاهر احتجاجا على مشروع قانون يوسع المسؤولية التأديبية للقضاة، وهو ما يقول المنتقدون إنه سوف يضر باستقلال القضاء.

وتعرض مشروع القانون الذي قدمه نواب من حزب القانون والعدالة الاشتراكي المحافظ الحاكم للبرلمان، للانتقاد على نطاق واسع في الأيام الأخيرة بما في ذلك من جانب المحكمة العليا وإدارة الشؤون القانونية بالبرلمان .

وفي مشروع القانون، يريد حزب القانون والعدالة إدخال عقوبات تأديبية تفرض على القضاة بما في ذلك الفصل ، للتشكيك في قانونية التعيينات القضائية. ويقول معارضو مشروع القانون إن مثل هذه الضوابط بشأن توظيف القضاة من شأنها أن تستخدم من جانب الحكومة لخرق الاستقلال القضائي.

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ومن المقرر تنظيم مظاهرات اليوم الأربعاء في نحو 150 مدينة في بولندا والخارج.

وجرى تنظيم التظاهرات من جانب اتحادات القضاة والمدعين والمحامين وكذلك المنظمات غير الحكومية الشعبية.

وسوف يتم مناقشة مشروع القانون في مجلس النواب غدا الخميس.