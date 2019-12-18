العراق: الاحتجاجات أوقعت ما لا يقل عن 475 قتيلًا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- وكالات:
ارتفع عدد ضحايا احتجاجات العراق منذ أكتوبر الماضي إلى 475 قتيلًا على الأقل ونحو 27 ألف جريح، حسبما أعلنت المفوضية العليا المستقلة لحقوق الإنسان في العراق، الأربعاء.
في السياق ذاته، أطلق مجلس القضاء الأعلى العراقي، الأربعاء، سراح أكثر من 2700 موقوف من المتظاهرين، فيما لا يزال التحقيق جاريًا مع 107 موقوفين، وفق وكالة الأنباء العراقية (واع).
كانت الاحتجاجات اندلعت قبل شهرين في العاصمة العراقية بغداد، وعدة محافظات ذات أغلبية شيعية في الجنوب، بسبب البطالة والفساد الحكومي ونقص الخدمات الأساسية.
وتُعد هذه الاحتجاجات الأضخم منذ سقوط نظام الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين في عام 2003.
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