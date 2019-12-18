المرصد السوري: 9 قتلى في انفجارين بريفيّ الحسكة والرقة

محمد اسماعيل - القاهرة - دمشق/ لندن- (د ب أ):
أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، الأربعاء، بمقتل 9 أشخاص على الأقل، في انفجارين ضربا ريفي الحسكة والرقة في شمال شرق سوريا.
وقال المرصد، الذي يتخذ من لندن مقرا له، إن 4 اشخاص، بينهم طفلان وسيدة، لقوا حتفهم جراء انفجار لغم عند بوابة تل أبيض الحدودية مع تركيا، شمالي مدينة الرقة.
على صعيد متصل، أشار المرصد إلى مقتل 5 أشخاص جراء انفجار سيارة مفخخة ببلدة المبروكة في ريف مدينة رأس العين، شمال مدينة الحسكة، لافتا إلى أن عدد القتلى مرشح للارتفاع لوجود ما لا يقل عن 10 جرحى حالتهم خطيرة.
وتسيطر فصائل الجيش الوطني السوري المعارض المدعوم من أنقرة، على رأس العين وريفها الجنوبي والغربي منذ نهاية أكتوبر الماضي.
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