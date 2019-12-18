الصين تعارض بشدة محاولات تسليح الفضاء

أكدت الصين مجددًّا اليوم الأربعاء معارضتها الشديدة لمحاولات تسليح الفضاء الخارجي، معربة عن قلقها العميق حيال الخطوات التي اتخذتها الولايات المتحدة الأمريكية في هذا الصدد.



جاء ذلك في تصريح للمتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "جينغ شوانغ"، تعليقا على موافقة مجلس الشيوخ الأمريكي بالأمس بأغلبية ساحقة على مشروع قانون للسياسة الدفاعية بقيمة 738 مليار دولار يتيح إنشاء "قوة فضائية" اقترحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

في وقت سابق، وفقًا لوكالة انباء الشرق الأوسط.



وقال شوانغ: "تابعت الصين التقارير ذات الصلة التي تظهر أن المخاطر المتمثلة في تسليح الفضاء الخارجي تتزايد، وتشعر الصين بقلق عميق إزاء هذا الأمر، إن الفضاء الخارجي منطقة مشتركة دوليا وليست ملكية خاصة لأي دولة، وإن ضمان استخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية ومنع

تسليحه وتحويله إلى سباق للتسلح، لا يخدم المصلحة المشتركة لجميع الدول فحسب، بل أيضا يعد مسؤولية مشتركة لهذه الدول".



وأضاف شوانغ إنه "في ظل الوضع الراهن، تزداد الحاجة إلى التفاوض بشأن بلورة أدوات قانونية دولية من أجل تجنب تسليح الفضاء الخارجي أو إطلاق سباق للتسلح هناك، ويحدونا الأمل أن يتخذ المجتمع الدولي، لا سيما القوى الرئيسية المعنية، موقفا حذرا ومسؤولا لمنع تحول الفضاء الخارجي إلى ساحة جديدة للقتال، وأن يعمل معا من أجل الحفاظ على السلام الدائم والطمأنينة في الفضاء الخارجي".