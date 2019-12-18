الشاباك الإسرائيلي يعلن اعتقال 50 ناشطًا في الجبهة الشعبية

أعلن جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك"، عن اعتقال 50 شخصا في الضفة الغربية، قال إنهم "جزء من بنى إرهابية واسعة ومنظمة للجبهة الشعبية" لتحرير فلسطين.

ووفق ما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، فإن "هذه المجموعة التي اعتقلت مؤخرا، نفذت عملية تفجير في عين بوبين وأطلقت النار على

أهداف إسرائيلية، وخططت لتنفيذ عمليات إرهابية كبيرة في وقت قريب"، مشيرة إلى أن "قوات الأمن ضبطت في حوزة عناصر المجموعة وسائل قتالية عدة"، وفقًا لوكالة انباء سبوتنيك.

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وبينما أشارت هيئة البث إلى أن "القوات الإسرائيلية داهمت عددا

من المنازل في رام الله واعتقلت العشرات"، لفتت إلى أن "قائد هذه الشبكة تم اعتقاله قبل حوالى ثلاثة أشهر في رام الله أثناء قيادته سيارة في وسط المدينة".

من الجدير ذكره، أنه في أعقاب هذه العملية اعتقلت قوات الإسرائيلية عددا من الناشطين، بينهم ، سامر العربيد، الذي وصف كقائد خلية، وتعرضت حياته لخطر شديد في أعقاب تعذيبه في أقبية الشاباك.