الصين تطور مقاتلة شبح جديدة

يعمل مصممو الطائرات الصينيون سرا على مقاتلة جديدة لمدة عام ونصف العام. لا يُعرف شيئًا تقريبًا عنها، لكن موقع "هيد وار" جمع كل المعلومات المتوفرة.

في 13 ديسمبر 2019 ، ذكر موقع "غلوبال تايمز"، نقلاً عن مصادر في صناعة الطيران الصينية، أن الصين تطور طائرة مقاتلة جديدة. وفقًا للمعلومات الواردة، بدأ العمل عليها في صيف عام 2018 بإنشاء

فريق مشروع مشترك تحت الاسم الرمزي JJ من موظفي عدة إدارات تابعة لشركة الطيران الصينية AVIC، وفقًا لوكالةانباء سبوتنيك.

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في سبتمبر من نفس العام، كانت البداية الكبرى للمشروع، وبحلول نوفمبر من هذا العام، كان يجب على مجموعة JJ تقديم تصميم أولي.

لم يتم الكشف عن اسم الطائرة الجديدة

أو أية تفاصيل فنية. حصلت إحدى إدارات مجموعة JJ على جائزة على العمل الناجح على المواد المركبة لبدن الطائرة، التي من خلالها يمكن استنتاج أن بدن الطائرة سوف يبنى باستخدام مواد مركبة. تعمل إدارة أخرى، على قناة سحب الهواء على شكل S - في الطيران العسكري، وتستخدم هذه لتقليل وضوح الطائرة (على سبيل المثال، في قاذفة القنابل الشبح B-2 Spirit أو الطائرة المسيرة X-47B). من الواضح أن الطائرة الجديدة ستتميز بعدم وضوحها على الرادارات.