درجة الحرارة في موسكو تبلغ مستوى قياسيًا لم يسجل منذ عام 1956

أعلن مركز الأرصاد الجوية الروسي، اليوم الأربعاء، أن درجة الحرارة في موسكو سجلت رقما قياسيا جديدا، يوم 18 ديسمبر، لم تشهده العاصمة الروسية منذ العام 1956.

أوضحت كبيرة الخبراء في مركز الأرصاد الجوية الروسي، مارينا ماكاروفا، في حديث لوكالة "تاس"، أن الرقم القياسي تم تسجيله من مرصد "في دي إن خا" الجوي شمال العاصمة الروسية، العامل

منذ العام 1948.

وبينت ماكاروفا أن معطيات المرصد تشير إلى أن الحرارة في موسكو وصلت في الساعة 12:00، 2.9 درجة، بينما كانت درجة الحرارة الأعلى السابقة في مثل هذا اليوم، أي 18 ديسمبر، مسجلة عام 1956 حينما بلغت 2.8.

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لكنها أشارت مع ذلك إلى أنه من

المتوقع أن تصل درجة الحرارة في العاصمة الروسية إلى مستواها الأعلى في غضون اليوم الجاري مساء.

كما بينت الخبيرة أن الرقم القياسي المطلق الخاص بالطقس في موسكو يوم 18 ديسمبر تم تسجيله عام 1886، عندما بلغت الحرارة 5.3 درجة.

وسبق أن أوضح القائم بأعمال مدير مركز الأرصاد الجوية الروسي، رومان فيلفاند، أن سبب الحرارة غير الطبيعي في الجانب الأوروبي لروسيا يعود إلى تدفق المياه الدافئة من جنوب المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط.