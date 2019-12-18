تقرر عقد دورة غير غير عادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين غداً بناء على طلب فلسطين . ويبحث المجلس الخطوات والإجراءات التي يمكن أن تقوم بها الدول العربية إزاء الخطوة غير القانونية التي قامت بها البرازيل من خلال فتح مكتب تجاري لها في مدينة القدس كجزء من سفارتها لدى إسرائيل .

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كانت هذه تفاصيل خبر دورة غير عادية "للجامعة العربية" لبحث خطوة فتح مكتب تجاري للبرازيل بالقدس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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