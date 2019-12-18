كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترامب عن قضية العزل: لم أرتكب أي خطأ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، قبل تصويت مجلس النواب على قضية العزل أنه لم يرتكب أي خطأ.

وأضاف ترامب، عبر حسابه على موقع تويتر: "اقرأوا الوثائق جيداً، هذا لن يحصل مجدداً لأي رئيس أميركي!".

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ومهدت لجنة بالكونجرس الأمريكي، الطريق لتصويت تاريخي على مساءلة ترامب الأربعاء في مجلس النواب الذي يهيمن عليه الديمقراطيون.

وبتأييد تسعة أصوات مقابل اعتراض أربعة، أقرت لجنة القواعد التشريع الذي يمنح ست ساعات للمناقشة قبل التصويت النهائي على تهمتي إساءة استخدام السلطات وعرقلة عمل الكونجرس.