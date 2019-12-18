كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أردوغان: القوى العالمية لا تدعم "المنطقة الآمنة" للاجئين في سوريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن القوى العالمية لم تقدم حتى الآن أي دعم لـ "المنطقة الآمنة" المخطط لها في شمال سوريا، حيث يعتزم إعادة توطين مليون لاجئ سوري، وفق ما أوردته قناة NTV اليوم الأربعاء.

قالت تركيا، إن المنطقة ستسمح للاجئين المقيمين في أراضيها بالعودة بأمان إلى بلادهم، والمساعدة في تأمين حدودها مع سوريا. لكن انتقد الحلفاء الغربيين التوغل العسكري التركي في (أكتوبر) الذي شهد استيلاء أنقرة على جزء كبير من شمال سوريا من ميليشيا "قوات حماية الشعب الكردية".

ونقلت الصحيفة عن أردوغان قوله للصحفيين في جنيف حيث حضر جلوبال "حتى الدول التي نعتبرها الأقوى والأكثر احترامًا لم تظهر بعد استجابة لدعوتنا إلى المنطقة الآمنة وقالت" نحن في ". منتدى حول اللاجئين يوم الثلاثاء.

وأضاف أنه سينضم أكثر من 600 الف لاجئ طوعًا إلى حوالي 371 الف في "المنطقة الامنة".