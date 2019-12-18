كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شركة إسرائيلية تقطع الكهرباء عن الضفة الغربية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت شركة الكهرباء المملوكة للدولة في إسرائيل، اليوم الأربعاء، إنها تواصل انقطاع الكهرباء عن عدة مدن في الضفة الغربية المحتلة للضغط من أجل دفع ما قالت إنها 519 مليون دولار مستحقة على شركة كهرباء فلسطينية.

وقالت متحدثة باسم "إسرائيل إلكتريك كورب" (IEC)، إنها بدأت يوميًا انقطاع التيار الكهربائي لمدة ثلاث ساعات يوم الأحد الماضي، مضيفة أن الشركة "مصممة على تحصيل الديون ولكنها تفصل الطاقة بطريقة معقولة ومتناسبة".

وقال هشام العمري الذي يرأس شركة الكهرباء الرئيسية للفلسطينيين في الضفة الغربية، إن انقطاع الكهرباء أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي في فترة ما بعد الظهر في مدينتي رام الله وبيت لحم، مما أثر على ما يقدر بنحو 130 ألف شخص.

وأضاف العمري، عندما لا يكون لديك كهرباء، لا توجد حياة، لقد أوقفت الحياة، وتوقفت عن العمل، وشعرت برد الشتاء، لمدة ثلاث ساعات.

كما يعتمد الفلسطينيون في الضفة الغربية، الأراضي التي احتلتها إسرائيل في حرب الشرق الأوسط عام 1967، إلى حد كبير على الكهرباء التي توفرها إسرائيل.

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وتشتري شركة كهرباء منطقة القدس الكهرباء من شركة إسرائيل للكهرباء، ثم تبيعها للعملاء في الضفة الغربية، حيث تتمتع السلطة الفلسطينية بحكم ذاتي محدود بموجب اتفاقيات سلام مؤقتة مع إسرائيل.

لا تمتلك شركة شركة كهرباء منطقة القدس محطات توليد الطاقة الخاصة بها وتعتمد على إسرائيل في توفير 95 بالمائة من إمدادات الطاقة، تشتري الباقي من الاردن المجاورة.

وقال العمري إن الشركة "تحاول الحصول على قرض بقيمة 150 مليون شيقل (43.25 مليون دولار) من بنك فلسطيني للمساعدة في سداد الديون".

وأضاف العمري، أن السلطة الفلسطينية تتفاوض مع إسرائيل لإعادة جدولة مدفوعات ديديكو وإنهاء انقطاع التيار الكهربائي.

ولقد حاول الفلسطينيون تقليل ما يسمونه اعتمادهم على إسرائيل للحصول على الطاقة، وذلك جزئيًا من خلال مشاريع الطاقة الشمسية التي تمولها الدولة والقطاع الخاص وخطط لبناء محطات الطاقة الخاصة بهم.

