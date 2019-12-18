كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قتلى وجرحى بانفجار سيارة مفخخة في محافظة الحسكة السورية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت وكالة الأنباء السورية (سانا)، اليوم الأربعاء، بمقتل 5 مدنيين وإصابة 15 آخرين بجروح، إثر انفجار سيارة مفخخة، بجانب مطعم شعبي في ريف رأس العين الغربي بمحافظة الحسكة السورية.

وانفجرت السيارة، بجانب مطعم شعبي في بلدة مبروكة بريف رأس العين الغربي أدت إلى مقتل 5 مدنيين وإصابة 15 بجروح وحصول دمار كبير في المطعم وأضرار كبيرة في المنازل المحيطة واحتراق عدد من السيارات".

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وشهدت مدينة رأس العين وعدد من القرى المحيطة بها الواقعة تحت سيطرة قوات الاحتلال التركي ومرتزقته من التنظيمات الإرهابية بريف الحسكة الشمالي الغربي خلال الأسابيع الماضية انفجار العديد من السيارات والدراجات المفخخة أسفرت عن استشهاد وجرح العشرات في صفوف المدنيين كان آخره في الخامس من الشهر الجاري حيث استشهد مدنيان وأصيب 6 آخرون بجروح نتيجة انفجار سيارتين مفخختين في مدينة رأس العين".

وأضافت الوكالة "تنتشر حالة من انعدام الأمن والاستقرار في المناطق التي تنتشر فيها التنظيمات الإرهابية المدعومة من قوات الاحتلال التركي حيث تتواصل أعمال السرقة والنهب للممتلكات والقتل والخطف والابتزاز التي يقوم بها الإرهابيون وتدمير منازل الأهالي والاستيلاء على أخرى وإسكان عائلات الإرهابيين فيها".