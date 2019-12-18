كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تركيا تحذر من "التصعيد" إذا أنهت الولايات المتحدة حظر الأسلحة القبرصي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حذرت تركيا من أن تحركات الولايات المتحدة لرفع حظر الأسلحة المفروض منذ عقود على قبرص سيكون "تصعيدًا خطيرًا"، حيث تدهورت العلاقات بين حلفاء الناتو.

وصوت الكونجرس الأمريكي، يوم الثلاثاء، على إنهاء الحصار المفروض على الجزيرة، والذي تم فرضه عام 1987 لتجنب سباق التسلح وتشجيع حل النزاع.

وتم تقسيم قبرص منذ عام 1974 عندما غزت تركيا ردًا على انقلاب قام به النظام العسكري آنذاك في أثينا.

وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان في وقت متأخر يوم الثلاثاء إن قرار الولايات المتحدة "لن يكون له أي نتائج سوى عرقلة الجهود الرامية إلى التوصل إلى تسوية في الجزيرة وخلق تصعيد خطير.

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وتمت الموافقة على الإجراء الأمريكي كجزء من مشروع قانون الإنفاق الدفاعي الكبير الذي أقر مجلسي الكونجرس الأمريكي، حيث من المتوقع أن يوقعه الرئيس دونالد ترامب ليصبح قانونًا.

وهناك خلافات متعددة تسبب توترات، بما في ذلك دعم الولايات المتحدة لميليشيا كردية سورية تعتبرها تركيا إرهابيين وشراء أنقرة لنظام الدفاع الصاروخي الروسي S-400.

وهددت الولايات المتحدة بفرض مزيد من العقوبات على صفقة S-400 بعد إخراج تركيا من برنامج F-35 للطائرات المقاتلة في وقت سابق من هذا العام.

وتعهدت وزارة الخارجية التركية بالرد على "المبادرات ضد تركيا"، قائلةً إن "لغة التهديدات والعقوبات لن تثني تركيا أبدًا عن اتخاذ خطوات حازمة لضمان أمنها القومي".